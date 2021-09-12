Несколько человек пострадали при жесткой посадке L-410 в Иркутской области

Несколько человек пострадали при жесткой посадке пассажирского самолета L-410 в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один — в критическом состоянии, 11 — зажаты в салоне», — заявил собеседник агентства.

Он утверждает, что пожара в самолете удалось избежать.

ТАСС сообщает, что информацию о крушении подтвердили в МЧС России по Иркутской области. Издание утверждает, что на место происшествия следуют спасатели для помощи пострадавшим.

«Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели», — сказали в ведомстве.

Ранее в Кузбассе разбился двухмоторный самолет L-410, на борту были спортсмены-парашютисты. В результате крушения погибли четыре человека, в том числе два пилота.

Крушение L-410 произошло в районе села Журавлево в Промышленновском районе. Самолет L-410 «Турболет» был разработан еще в Чехословакии как машина для внутренних воздушных линий.