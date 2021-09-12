СМИ: в Екатеринбурге мужчина забаррикадировался в квартире с гранатой

В Екатеринбурге мужчина забаррикадировался с гранатой в квартире, расположенной в доме на Союзной, 27. Об этом порталу E1.RU сообщили местные жители.

По словам одной из жительниц, все здание оцепили силовики.

«На гражданских машинах приехали с автоматами и в касках. Говорят, чувак с гранатой в доме № 27», — сказала она изданию.

Как сообщил другой очевидец событий, на адрес прибыли все возможные службы и ведомства. Также на место приехал спецназ.

Силовики провели операцию. Они зашли в квартиру и вывели оттуда мужчину, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области мужчина расстрелял троих и забаррикадировался в доме.