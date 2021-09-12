Кинологи рассказали, каких собак выбирают россияне

Жители крупных городов России сейчас предпочитают заводить собаку- компаньона, рассказал РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, за последние пять лет в России самой популярной породой является немецкий шпиц, хотя еще 10 лет назад эта порода была примерно на восьмом месте по популярности. Также популярны среди россиян, отметил он, йоркширский терьер, чихуахуа и немецкая овчарка.

«Собаки – компаньоны постоянно находятся рядом с человеком, при этом не выполняя рабочих функций. Они с удовольствием скрашивают досуг, являясь лучшими друзьями для своих хозяев. Компаньоны отлично уживаются в городской среде и легко приспосабливаются к любой обстановке, отличаясь при этом дружелюбностью, легким нравом и жизнерадостностью. Поэтому неудивительно, что эта тенденция с каждым годом укрепляется», — пояснил специалист.

Однако, он напомнил, что собакам обязательно «нужно уделять внимание: много гулять, заниматься дрессировкой, следить за состоянием здоровья».

Ранее сообщалось, что жители Великобритании стали отказываться от собак, которых завели в период пандемии коронавируса: в последние несколько недель количество подобных звонков увеличилось на 35% из-за того, что люди пересмотрели необходимость в домашнем животном.

При этом в России в период карантина спрос на домашних животных вырос на 55%. Активнее всего в 2020 году россияне искали на сайте беспородных собак, которых обычно отдают даром. Вторыми по популярности были шпицы и йоркширские терьеры, в среднем стоившие их потенциальным владельцам 10 тыс. и 5 тыс. руб. соответственно. В пятерку самых популярных собачьих пород также вошли чихуахуа и немецкие овчарки, которых выставляли на продажу в среднем за 5 тыс. и 1,5 тыс. руб. соответственно.