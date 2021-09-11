В Италии мужчина с ножом напал на людей в автобусе

В итальянском городе Римини задержали мужчину после того, как он ранил ножом пять человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации агентства, инцидент произошел в автобусе. Контролеры попросили у мужчины, предположительно сомалийского происхождения, билет. В ответ на требование он достал нож и ударил им обоих контролеров.

Впоследствии, спасаясь от полицейских, он ранил еще троих человек, в том числе женщину и ребенка.

Злоумышленника удалось задержать. Местная прокуратура начала следствие.

Как сообщили в Corrierra della Sera, рассматриваются разные версии случившегося, не исключается также версия о том, что мужчина действовал из экстремистских мотивов.

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