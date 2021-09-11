В Хабаровске водители автобусов высадили пассажиров, чтобы помолиться

В Хабаровске пассажиров высадили из автобусов, чтобы водители смогли совершить намаз. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Одна из пассажирок сняла видео, как ее и других попросили покинуть маршрутку.

На вопрос, почему всем нужно выйти, водитель-мусульманин ответил, что ему нужно помолиться. Женщина вышла из автобуса и встретила на остановке возмущающихся пассажиров, которых также высадили из другого автобуса.

По информации kp.ru, один водитель был отстранен от работы. В настоящее время проводится проверка, окончательное решение относительно него будет вынесено 13 сентября.

Ранее сообщалось, что программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из маршрутки в Санкт-Петербурге.