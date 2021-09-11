Путин оценил уровень развития Москвы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва демонстрирует хорошие показатели развития.

В ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собининым глава государства отметил, что Москва — огромная агломерация мирового масштаба.

«И мы знаем, насколько сложны процессы жизнедеятельности таких агломераций. Часто последнее время говорим и говорим это с гордостью, что Москва демонстрирует, по сравнению с другими агломерациями подобного рода, очень хорошие показатели развития», — сказал Путин. Кадры со встречи транслирует телеканал «Россия 24».

11 сентября столица отмечает День города. В 2021 году Москве исполнилось 874 года.