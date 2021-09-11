В «Магните» рассказали о поставщике арбузов, из-за которых отравилась семья в Москве

Магазин «Магнит» на Совхозной улице на юго-востоке Москвы, арбузом которого ранее отравилась семья, получает арбузы от крестьянско-фермерского хозяйства «Каныгин». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу магазина.

В «службе уточнили, что КФХ Каныгин сотрудничает с «Магнитом» в расследовании обстоятельств произошедшего — отравившиеся бабушка и внучка скончались.

В «Магните» подчеркнули, что продукция этого поставщика поставляется и в другие крупнейшие российские розничные сети.

«Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт <...> Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза», — сказал глава КФХ Алексей Каныгин.

В Москве 10 сентября скончались 15-летняя девочка и ее бабушка — они отравились арбузом, купленным в магазине «Магнит». По предварительной информации, 9 сентября троих человек (помимо погибших, в больницу также доставили маму девочки) госпитализировали с пищевым отравлением. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз.

Генпрокуратура начала проверку, мог ли арбуз из «Магнита» стать причиной происшествия. После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Ранее сообщалось, что магазин «Магнит» на юго-востоке Москвы опечатали после отравления семьи.