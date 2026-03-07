Размер шрифта
Вучич предупредил Европу о последствиях отказа от российской нефти

Президент Сербии Вучич: Европа заплатит за отказ от нефти из России
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

Вучич напомнил, что США фактически разрешили экспорт российских углеводородов для стабилизации цен на рынке.

«Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену. Потому что все получат российскую нефть, кроме Европы: Азия, Африка, Америка хочет», — сказал он.

Накануне глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

В январе Евросоюз официально утвердил полный запрет на поставки российского газа с 1 января 2027 года. Также сообщалось, что концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.

 
