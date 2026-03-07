VAR вмешался в девятую игру подряд в РПЛ

Система VAR вмешалась в девятую игру подряд в РПЛ в 2026-м году

Главный арбитр матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и калининградской «Балтикой» Василий Казарцев отменил гол дончан после видеопросмотра VAR.

В момент голевого удара рефери посчитал, что нападающий Егор Голенков находился во «вне игры». Таким образом, система VAR продолжает вмешиваться в ход каждого матча чемпионата России в 2026 году.

После первого тайма в матче «Ростов» — «Балтика» счет 0:1, гол забил Брайан Хиль.

2 марта стало известно, что впервые в истории система видеопомощника арбитра (VAR) вмешалась во все матчи тура в РПЛ.

27 февраля РПЛ была возобновлена после зимней паузы, прошли игры 19-го тура. Были сыграли матчи: «Зенит» — «Балтика» (1:0), «Оренбург» — «Акрон» (2:0), «Краснодар» — «Ростов» (2:1), «Локомотив» — «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Динамо» (Махачкала) — «Рубин» (2:1), «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (4:0), «Ахмат» — ЦСКА (1:0), а закрыл программу тура матч «Сочи» — «Спартак» (2:3).

