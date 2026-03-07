В Туле местная жительница ранила ножом судебного пристава

Жительница Тулы нанесла ножевые ранения сотруднику службы судебных приставов. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Тульской области.
По информации ведомства, инцидент произошел 17 марта 2025 года в доме на улице Щегловская.
«Местная жительница, недовольная исполнением сотрудниками газовой службы и регионального УФССП (Управления Федеральной службы судебных приставов. — «Газета.Ru») вступившего в законную силу решения суда, оказала сотрудникам службы судебных приставов сопротивление, в ходе которого нанесла одному из них несколько ударов клинком ножа по рукам и телу», — говорится в заявлении.
На этом фоне в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК России. К текущему моменту сотрудники СК собрали необходимые доказательства и завершили расследование. Материалы дела вместе с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.
В октябре 2025 года суд в Пензенской области приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно, признав его виновным в нападении на судебного пристава. Мужчина ударил сотрудника ФССП и пытался надеть на него наручники, когда тот попытался задержать гражданина в рамках исполнения судебного постановления.
Ранее житель Хабаровского края избил соседа, работающего судебным приставом.