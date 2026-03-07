Размер шрифта
США готовятся сопровождать суда через Ормузский пролив

Бессент: США будут сопровождать суда через Ормузский пролив
lavizzara/Shutterstock/FOTODOM

США могут приступить к сопровождению кораблями ВМС США судов через Ормузский пролив в ближайшее время. Об этом в интервью телеканалу Fox Business заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Я полагаю, что это является вопросом, не знаю, одной или двух недель, но мы уже на пути к его разрешению», — сказал он.

Бессент добавил, что власти будут опираться на оценки Центрального командования ВС США.

До этого стало известно, что иранские военные ударили по судну в Ормузском проливе.

Советник командующего КСИР Ибрахим Джабари отметил, что любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет сожжено. Он добавил, что Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что закрытие Ормузского пролива затронуло более трех тысяч судов.

 
