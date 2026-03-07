Россиян предупредили о наказании за съемку атак дронов в ОАЭ

Россиянам грозят штрафы до 10 млн рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за съемку прилетов беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и эвакуаций из гостиниц в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Полиция, по данным канала, активно следит за социальными сетями и переписками.
Mash отмечает, что такие видео нельзя пересылать даже близким. За публикацию или отправку подобных материалов предусмотрены штрафы в размере от 3 до 10 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
Основное внимание силовиков сосредоточено на аккаунтах туристов, релокантов, моделей и эскортниц — они ищут видеозаписи с прилетами и местами съемки. В некоторых случаях власти просят публиковать положительные отзывы о Дубае и сообщать о тех, кто фиксирует последствия атак.
В то же время власти усилили контроль за электронными переводами, включая криптовалюту, и проверяют попытки вывода средств за границу, отмечается в публикации.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.
Ранее в ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников.