Россиян предупредили о наказании за съемку атак дронов в ОАЭ

Mash: за съемку прилетов дронов в ОАЭ россиянам грозят штрафы до 10 млн рублей

Россиянам грозят штрафы до 10 млн рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за съемку прилетов беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и эвакуаций из гостиниц в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Полиция, по данным канала, активно следит за социальными сетями и переписками.

Mash отмечает, что такие видео нельзя пересылать даже близким. За публикацию или отправку подобных материалов предусмотрены штрафы в размере от 3 до 10 млн рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Основное внимание силовиков сосредоточено на аккаунтах туристов, релокантов, моделей и эскортниц — они ищут видеозаписи с прилетами и местами съемки. В некоторых случаях власти просят публиковать положительные отзывы о Дубае и сообщать о тех, кто фиксирует последствия атак.

В то же время власти усилили контроль за электронными переводами, включая криптовалюту, и проверяют попытки вывода средств за границу, отмечается в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее в ОАЭ заявили о перехвате более 100 беспилотников.