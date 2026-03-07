Москвичей призвали готовиться к «анонсу весны»

На следующей неделе в Московский регион ненадолго придет прохлада, рассказал «Вечерней Москве» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик прогнозирует в городе стабильное высокое атмосферное давление, которое в среднем будет на 10 мм рт. ст. выше нормы. В понедельник, 9 марта, в регионе ненадолго похолодает.

«Уже во вторник ситуация будет меняться в сторону потепления и повышения дневной температуры», — сообщил эксперт.

По его словам, в городе будет переменная облачность и много солнца.

«Днем будет около 5°C. Такая погода продержится со вторника и до пятницы. Так что готовимся к хорошему анонсу весны», — сказал Шувалов.

Он добавил, что осадки возможны 9 марта.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая весна ожидается в Москве с 10 марта. С этой даты среднесуточная температура воздуха будет держаться выше 0°C. Грядущее потепление ускорит таяние снега.

