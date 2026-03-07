Размер шрифта
Тарасова анонсировала возвращение российских фигуристов

Тарасова анонсировала возвращение российских фигуристов на юниорский уровень
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что со следующего сезона российские юниоры смогут выступать на мждународных соревнованиях. Ее слова приводит «Матч ТВ».

По ее словам, полноценный процесс возвращения займет время, потому что за время отсутствия Россия растеряла все квоты, из-за чего допущено к выступлениям будет минимальное количество спортсменов.

«Со следующего сезона мы должны выйти юниорами и взрослыми на все соревнования, которые есть в мире. Но мы будем выступать по одному человеку. Они у нас не только четыре года отобрали, но еще и четыре года для того, чтобы восстановиться, чтобы наши спортсмены в сборной были в призах, завоевывали для своих товарищей квоты», — заявила Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Татьяна Тарасова рассказала о рухнувшей крыше катка ЦСКА.

 
