Великобритания может отправить авианосец на Ближний Восток

Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что власти Британии повысили степень боевой готовности корабля. Экипаж предупрежден о потенциальном развертывании на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 марта сообщил в соцсети X, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать британские военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого премьер заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции против Исламской Республики и попросили об этом только 28 февраля, то есть в день ее начала.

При этом газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала иранской кампании.

Ранее президент США назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану.