Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Великобритания может отправить авианосец на Ближний Восток

Sky: Британия готовится к возможному развертыванию авианосца на Ближнем Востоке
Royal Navy

Великобритания готовится к возможному развертыванию авианосца HMS Prince of Wales на Ближнем Востоке. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что власти Британии повысили степень боевой готовности корабля. Экипаж предупрежден о потенциальном развертывании на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 1 марта сообщил в соцсети X, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать британские военные базы для нанесения ударов по складам ракет в Иране. После этого премьер заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали доступ к британским базам до начала своей операции против Исламской Республики и попросили об этом только 28 февраля, то есть в день ее начала.

При этом газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что США запросили доступ к британским базам для ударов по Ирану за 17 дней до начала иранской кампании.

Ранее президент США назвал Стармера неудачником из-за нерешительной позиции Британии по Ирану.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!