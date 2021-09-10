Почти 40 млн россиян полностью привились от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 46,5 млн россиян, полностью привитых уже 39,8 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

За последние сутки в России выявили 18 341 новый случай коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирусом заразились 7 102 625 жителей России, выздоровели 6 357 272 человека, умерли 191 165.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны коронавируса очень высока. По словам главврача городской больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко, осенью в России начнется очередная вспышка коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».