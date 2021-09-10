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Двое детей госпитализированы из дома, где семья отравилась арбузом

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Двоих детей 9 и 11 лет госпитализировали с болями в животе из дома на улице Совхозной в Москве, где ранее трое человек отравились арбузом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как заявила каналу мать одного из заболевших детей, врачи диагностировали у ребенка бактериальное пищевое отравление. При этом он не употреблял в пищу арбуз и накануне госпитализации ел только домашнюю еду и не ходил в гости. При этом мальчик начало тошнить с полуночи. На данный момент неизвестно, что стало причиной отравления.

По данным Telegram-канала 112, следователи проводят в доме на Совхозной улице поквартирный обход и опрашивают жильцов для выявления аналогичных случаев.

Ранее сообщалось, что семья, проживающая в доме на Совхозной улице 8 сентября приобрела арбуз в магазине «Магнит». Половину плода съели 61-летняя Валентина Николаевна, ее 38-летняя дочь Елена и 15-летняя девочка. Отец семейства в это время находился на работе и не ел арбуз. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались. Мать семейства находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По последним данным, в «Магните» на улице Совхозной в Москве провели проверку, инициированную после сообщений о смерти пожилой женщины и девочки из одной семьи, съевшей арбуз из этого магазина. Другая женщина, мать девочки, также была госпитализирована, врачам удалось спасти ее.

После инцидента СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

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