Пьяный россиянин за рулем Bentley набросился на полицейских и пытался сбежать

В Тюмени пьяный водитель неадекватно себя повел после задержания, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«На улице Щорса в Тюмени был остановлен Bentley, за рулем которого был 39-летний мужчина с признаками опьянения. Сев в машину ДПС, водитель стал вести себя неадекватно», — рассказали в ведомстве.

Задержанный начал срывать погоны с полицейских и пытался убежать, на него надели наручники. Водитель то соглашался на медосвидетельствование, то отказывался. Когда мужчину доставили в наркодиспансер, он снова попытался совершить попытку побега: запрыгнул на ограждение, упал с него, а затем начал биться головой в стекло и умолять полицию о помощи.

На тюменца составили несколько протоколов. Выяснилось, что в этом году задержанный уже получал пять штрафов, три из которых не оплатил. Кроме того, стало известно, что десять лет назад мужчина уже отказывался сдавать тест на алкоголь.

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