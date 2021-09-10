Медик разъяснила вред самого опасного для мужчин спиртного

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова заявила, что пиво представляет опасность для мужчин, потому из-за него у них может серьезно вырасти живот. Об этом эксперт рассказала «Ленте.ру».

Исакова считает мифом тот факт, что в пиве содержатся фитоэстрогены. Она объяснила, что этот напиток в равной степени вреден как для мужчин, так и для женщин. Тем не менее у первых больше рисков образования «пивного» живота.

«Пивной живот может быть связан с большим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и кратковременной остановки дыхания во сне», — уточнила она.

Как заметила медицинский специалист, пиво, будучи калорийным само по себе, обычно употребляют с закусками. Это тоже приводит к генетически обусловленному отложению жира в области живота.

Помимо того, Исакова подчеркнула, что существенных различий между алкогольными напитками нет, но в зависимости от их крепости отличается выраженность побочных эффектов.

Ранее нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что пиво опаснее всего для здоровья мужчин. По словам Брюна, в пиве есть фермент, схожий с женским гормоном эстрогеном.

Также врач отметил, что для женщин любое спиртное может представлять опасность в связи с небольшим количеством ферментов, перерабатывающих алкоголь. Как добавил врач, при злоупотреблении спиртным могут произойти более быстрое формирование заболевания и глубинные дефекты личности.

Ранее .сообщалось, что в Минздраве опровергли стереотип о пьянстве в России. Уровень потребления алкоголя в 2014-2017 годах в России был одним из самых низких в Европе.