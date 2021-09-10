Инфекционист назвал прививки, нужные россиянам

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев напомнил, что россияне могут привиться не только против COVID-19, но и от ряда других болезней, как, например, вирусный гепатит B. Об этом эксперт заявил в эфире радио Sputnik.

По его словам, благодаря прививке можно защитить организм и от других болезней.

Многие люди заблуждаются, предполагая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве, обратил внимание медик. Как подчеркнул Акинфиев, важно прививаться взрослым против вирусного гепатита В.

«Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ею болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка», — пояснил он.

Еще, по утверждению инфекциониста, в текущем году важно наличие вакцинации против гриппа.

Ранее в Роспотребнадзоре предостерегли от совмещения прививок от гриппа и COVID-19.