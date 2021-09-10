Путин объяснил рекордное повышение стоимости газа в Европе

Президент России Владимир Путин отметил выгодность заключения долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Путина, в текущий момент на свободном рынке Европы цена за тысячу кубов газа составляет $650. Это является следствием решений предыдущего состава Еврокомиссии.

«А у нас подход другой, у нас тоже рыночное ценообразование, но эта цена привязана к цене на нефть, никто ее не регулирует, рынок регулирует, но колебания идут более мягко», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что те, кто в Европе соглашается заключить контракты на поставки газа с Россией «смогут только руки потирать и ликовать», ведь Газпром продает ископаемое топливо в Германию по цене в $220 за тысячу кубов.

Путин также отметил, что для Белоруссии цена за тысячу кубов составляет $128,5.

Ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе прошедшей в Москве встречи согласовали все 28 программ в рамках Союзного государства.

По словам президента России, 10 сентября эти программы будут рассмотрены в Минске на уровне правительств двух стран, после чего их вынесут на заседание Высшего госсовета Союзного государства — его планируется провести до конца текущего года.