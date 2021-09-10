Физрука с Камчатки оштрафовали за расистские призывы и экстремистский контент

Учителя физкультуры из села Мильково на Камчатке оштрафовали на 20 тыс. рублей за то, что он в интернете призывал к убийствам граждан определенной национальности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ.

По данным следствия, несколько лет назад мужчина опубликовал странице «ВКонтакте» сообщение. Из результатов психолого-лингвистической экспертизы следует, что оно направлено на возбуждение межнациональной розни. На странице педагога обнаружены запрещенные материалы — изображение свастики и медиафайлы, внесенные в федеральный список экстремистских материалов.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и подарил Мильковской библиотеке четыре картины.

«Суд... расценил пожертвование как заглаживание причиненного преступлением вреда и постановил освободить его от уголовной ответственности», — сообщили в ФСБ.

В июне Госдума запретила публично демонстрировать изображения нацистов. Исключением из этого запрета станут случаи, при которых изображения используются для формирования негативного отношения к идеологии нацизма, а также если будут отсутствовать признаки пропаганды или оправдания нацизма.