Постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов*

Постпред Афганистана при ООН Гулам Исакзай призвал на заседании Совбеза срочно направить в его страну миссию по оценке нарушений прав человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С прошлого заседания СБ ООН по Афганистану 30 августа «Талибан (организация запрещена в России)» продолжил нарушать права человека, возможно, военные преступления, что ухудшило гуманитарную ситуацию», — сказал дипломат, уточнив, что талибы устраивали казни и виноваты в гуманитарной блокаде.

Исакзай заявил, что талибы совершают «зверства» при поддержке иностранных боевиков-террористов, иностранных военных и разведактивов

Ранее в посольстве Афганистана в России рассказали о «жутких действиях» талибов. Президент России Владимир Путин в свою очередь назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода из страны войск США.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.