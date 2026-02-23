Ваня Дмитриенко о борьбе с тревожностью: «Сидел в душе на коленях и плакал»

Певец Ваня Дмитриенко признался, что столкнулся с тревожностью, которая только усилилась с приходом успеха. Артист поделился своей историей борьбы с этим состоянием на шоу «Вписка».

«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — рассказал артист.

Дмитриенко предположил, что источником тревожности могли быть не до конца исцеленные травмы прошлого. Так, после кончины отчима Ваня поспешно взял на себя роль главы семьи и стал поддерживать близких. Но справиться с личной утратой ему так и не удалось:

«Я за свою жизнь очень много каких‑то потерь, утрат не проживал вообще. И много было таких ситуаций, которые в итоге, когда ты начинаешь расти, они у тебя всплывают».

Певец добавил, что долгое время он жил в режиме жесткого самоконтроля, сомневаясь в себе. Хиты «Шелк» и «Настоящая» принесли ему успех, но радость от достижений перекрывала тревожность.

«Я творю, меня отпускает на сцене, на студии, но ночью я не могу уснуть… У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — поделился исполнитель.

