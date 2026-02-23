Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Ваня Дмитриенко о борьбе с тревожностью: «Сидел в душе на коленях и плакал»

Певец Дмитриенко заявил, что непрожитые потери спровоцировали его тревожность
Пресс-служба Вани Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко признался, что столкнулся с тревожностью, которая только усилилась с приходом успеха. Артист поделился своей историей борьбы с этим состоянием на шоу «Вписка».

«Я сидел в душе на коленях и плакал, потому что был очень эмоционально разогнанный. Мне было страшно. Я говорил: «Господи, помоги мне, убери это из меня. Я не понимаю, что происходит», — рассказал артист.

Дмитриенко предположил, что источником тревожности могли быть не до конца исцеленные травмы прошлого. Так, после кончины отчима Ваня поспешно взял на себя роль главы семьи и стал поддерживать близких. Но справиться с личной утратой ему так и не удалось:

«Я за свою жизнь очень много каких‑то потерь, утрат не проживал вообще. И много было таких ситуаций, которые в итоге, когда ты начинаешь расти, они у тебя всплывают».

Певец добавил, что долгое время он жил в режиме жесткого самоконтроля, сомневаясь в себе. Хиты «Шелк» и «Настоящая» принесли ему успех, но радость от достижений перекрывала тревожность.

«Я творю, меня отпускает на сцене, на студии, но ночью я не могу уснуть… У меня выходят суперхиты, а я вообще головой в другом», — поделился исполнитель.

Ранее блогерша Мария Погребняк назвала самый лучший подарок для мужчин.
 
Теперь вы знаете
«Русские не сдаются!» Как «атака мертвецов» превратила Осовец в крепость-легенду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!