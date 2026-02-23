Зеленский назвал вопросом времени возврат территорий Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC выразил уверенность, что «в любом случае» сможет вернуть утраченные территории.

«В любом случае, мы этого добьемся. Это совершенно ясно. Это лишь вопрос времени», — подчеркнул украинский лидер.

При этом он добавил, что вернуть территории прямо сейчас невозможно из-за риска потери огромного количества людей.

До этого журналист и политический обозреватель Марк Галеотти заявил, что не видит никаких признаков, что Зеленский готов пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. По его мнению, дискуссии по этому вопросу «неизбежно зайдут в тупик».

В свою очередь помощник президента РФ Николай Патрушев заявлял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории. Он напомнил, что регионы, которые некогда управлялись Украиной, вошли в состав РФ по итогам волеизъявления граждан согласно международному праву, законам Российской Федерации и законодательству этих регионов.

Ранее Путин заявил, что продвижение российской армии «сводит к нулю» интересы РФ в отводе войск ВСУ.