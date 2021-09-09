Главный специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве случится обвал полярного холода, передает РИА «Новости».

По его словам, это произойдет к середине следующей недели.

Синоптик предупредил, что обвал полярного холода будет сопровождаться промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями. В результате столбики термометров опустятся ночью до +5-10°C, днем — до +9-14°C.

Он также заявил, что в последующие три-четыре дня погода улучшится, однако это не указывает на приход в столицу бабьего лета. Как пояснил специалист, это будет «всего лишь химера».

Ранее Тишковец рассказал, когда в столице наступит пик тепла на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что начало осени в Москве стало самым холодным с начала века. По словам руководителя Гидрометцентра России, Роман Вильфанд в минувшее воскресенье, 5 сентября, погода больше соответствовала по климату началу октября.