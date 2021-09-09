«Мать пила»: знакомая рассказала о проблемах в семье одной из пропавших в Лесосибирске девочек

Пропавшая в Лесосибирске 13-летняя Лена Белова была из неблагополучной семьи, ее воспитанием занималась бабушка, так как мать школьницы пила. Об этом «Газете.Ru» рассказала мама одной из одноклассниц Беловой.

«Она из неблагополучной семьи и неоднократно стояла на внутришкольном учете. Лена систематически прогуливала занятия. Учебой она не заинтересована, а мама этой девочки не заинтересована в том, чтобы дочь получала нормальное образование. Ей все равно. Учителя, конечно, в шоке, пытались как-то повлиять, вызывали маму в школу, но воспитанием на тот период занималась бабушка, мама пила», — сказала она.

По словам женщины, уже в 12 лет у Лены Беловой появился молодой человек, который был старше нее на пару лет.



Ранее стало известно, что в городе Лесосибирске Красноярского края ушли из дома две 13-летние школьницы. Отмечается, что на поиски девочек поднят весь личный состав отдела ОМВД, устанавливаются все обстоятельства их пропажи. В ведомстве сообщили, что о пропаже школьниц стало известно 8 сентября. Родители пока не обращались в полицию с заявлением.