Собянин: Москва продолжит высылать мигрантов за нарушения

Мигрантов, которые нарушают правопорядок в Москве, будут высылать из страны и лишать возможности вернуться. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью kp.ru.

«Что касается хулиганства, нарушения миграционного законодательства, рецепт один – наказывать, высылать из страны и запрещать въезд. Что, собственно, и происходит», — сказал градоначальник.

Собянин отметил, что когда мигранты начали чаще нарушать закон, были приняты жесткие ответные меры — задержания, возбуждения уголовных дел, высылки, запреты въезда. Эта практика сохранится, пообещал он.

Мэр подчеркнул, что Москва остается открытой для законопослушных рабочих из-за рубежа.

«Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок», — призвал он.

Кроме того, Собянин прокомментировал наблюдающийся дефицит рабочей силы. По его словам, нехватка связана не с уменьшением числа мигрантов, а с увеличением количества строек.

Ранее Собянин высказался о росте населения Москвы.