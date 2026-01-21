Размер шрифта
В Кремле прокомментировали встречу Дмитриева с американской стороной в Давосе

Песков: вопросы украинского урегулирования обсуждаются в закрытом режиме
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вопросы, касающиеся украинского урегулирования, обсуждаются в закрытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о подробностях встречи спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе.

«Все вопросы, которые касаются тематики (украинского — ред.) урегулирования, они, конечно, происходят в закрытом режиме. И остаются, и обсуждаются в закрытом режиме», — отметил представитель Кремля.

Накануне Дмитриев успел встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Переговоры продлились более двух часов. По их итогам Дмитриев заявил, что переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Давосе проходят конструктивно, а Уиткофф назвал переговоры «очень позитивными».

Всемирный экономический форум в Швейцарии проходит с 19 по 23 января, его участниками станут более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов и свыше 800 топ-менеджеров.

В Кремле оценили заявление Трампа о создании нового американского оружия.
 
