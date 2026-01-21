Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Песков ответил на вопрос о двух совещаниях Совбеза РФ за неделю

Песков: два совещания Совбеза России — не экстраординарное явление
Алексей Никольский/РИА Новости

Два совещания Совета безопасности России за одну неделю — стандартный график, не представляющий из себя ничего экстраординарного. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин вечером 21 января может провести совещание с Совбезом РФ.

«Такой график в целом применяется. При необходимости такие совещания могут собираться в любой момент по решению главы государства», — ответил Песков на вопрос о причинах проведениях двух совещаний за одну неделю.

Напомним, российский лидер провел совещание с членами Совета безопасности 19 января. В ходе встречи участники обсуждали участие России в строительстве многополярного мира.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Песков отметил, что изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней, но даже они не являются полноценными.

Ранее Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27673207_rnd_2",
    "video_id": "record::2a4ebdb3-8cfe-4743-855f-25c3aa27d248"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+