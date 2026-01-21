Песков ответил на вопрос о двух совещаниях Совбеза РФ за неделю

Два совещания Совета безопасности России за одну неделю — стандартный график, не представляющий из себя ничего экстраординарного. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе брифинга представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин вечером 21 января может провести совещание с Совбезом РФ.

«Такой график в целом применяется. При необходимости такие совещания могут собираться в любой момент по решению главы государства», — ответил Песков на вопрос о причинах проведениях двух совещаний за одну неделю.

Напомним, российский лидер провел совещание с членами Совета безопасности 19 января. В ходе встречи участники обсуждали участие России в строительстве многополярного мира.

До этого пресс-секретарь президента заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск, поскольку функции главы государства не предусматривают возможности полноценного отдыха. Песков отметил, что изредка у президента получается выкроить несколько выходных дней, но даже они не являются полноценными.

Ранее Медведев задался вопросом, на что готов Трамп ради Гренландии.