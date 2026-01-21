Размер шрифта
Москвичам рассказали о сильном похолодании на выходных

Синоптик Позднякова: в Московской области 25 января температура упадет до −28°C
Максим Блинов/РИА «Новости»

В Московском регионе в четверг, 22 января, начнется похолодание, которое достигнет своего пика в выходные, опустившись до −28°C. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в среду ожидается теплый день со средней температурой на 2°C выше климатической нормы. Тем не менее, уже в четверг в столице будет повышенная облачность и небольшой снег, температура опустится до −8...--10°C, а в Подмосковье — до −13°C.

Синоптик отметила, что в ночь на пятницу мороз окрепнет до −15...--17°C, по области до −20°C. При этом днем ожидается температура в диапазоне −14...−16°C в Москве, а по региону — в промежутке −12...−17°C.

Согласно прогнозам, в ночь на субботу в столице будет мороз −21...--23°C, а в Московской области — в пределах −20...--25°C. Дневная температура при этом составит от −18°C до −20°C. Тем временем жители региона встретят холода от −15°C до --20°C, добавила Позднякова.

«Самым холодным днем будет воскресенье, Татьянин день. Температура будет в пределах минус 23 — минус 28 градусов по региону», — заключила она, добавив, что днем температура будет аналогичной показателям предыдущего дня, что ниже климатической нормы на 12°C.

Ранее синоптик Вильфанд сообщил, что морозы до −20°C задержатся в Москве до середины следующей недели.

