Cевший в Красноярске самолет Uzbekistan Airways заменят на резервный борт

РИА Новости: экстренно севший в Красноярске самолет заменят на другой

Экстренно севший в Красноярске самолет авиакомпании Uzbekistan Airways заменят на резервный борт. Об этом сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика.

«За пассажирами в Красноярске вылетит из Ташкента резервный борт, он доставит их во Владивосток. Вылет ожидается в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске.

Самолет выполнял маршрут Ташкент — Владивосток. Судно вынуждено село в аэропорту Красноярска по техническим причинам в 14:46 по местному времени (10:46 мск).

На борту самолета находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.

В конце декабря прошлого года самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, послал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В 11:56 по московскому времени Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, никто не пострадал.

