Песков прокомментировал переговоры ЕС, Украины и США

Песков: РФ рассчитывает вовремя получить всю информацию о встречах по Украине

Россия рассчитывает своевременно получить все подробности об обсуждениях по Украине, состоявшихся между США и Европейским союзом и между украинцами и европейцами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Здесь важно чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях которые велись между американцами и европейцами и между украинцами и европейцами. Важно услышать их», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва рассчитывает своевременно получить данные от участников переговоров.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия не демонстрируют единовременной готовности к достижению мира, но попытки наладить отношения между Киевом и Москвой продолжаются.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Давосе проходят конструктивно.

Ранее на Западе выразили опасение, что Россия не захочет вести переговоры с Европой.