Позировавшие на туше кита пьяные рыбаки разозлили сеть

NDTV: соцсети разозлили пьяные рыбаки, позировавшие на туше кита 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27672763_rnd_2",
    "video_id": "record::2a24ebc9-0942-4f50-a8e5-5b6632206f79"
}

Позировавшие на туше кита пьяные рыбаки разозлили соцсети, пишет NDTV.

Точное место и время съемки неизвестны. Пользователь, опубликовавший запись, утверждает, что участники инцидента были пьяны. Видео быстро стало вирусным и вызвало резкую реакцию со стороны защитников дикой природы и пользователей соцсетей.

Многие сочли поведение мужчин неуважительным и опасным, указывая на биологические риски, связанные с контактом с тушами крупных морских животных. В то же время часть пользователей усомнилась в подлинности записи, заявив, что кадры выглядят постановочными или нереалистичными.

Комментаторы назвали произошедшее безрассудным и недопустимым. Некоторые напоминали, что разлагающиеся киты могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, включая риск заражения и внезапных выбросов газов внутри туши.

Ранее рыбак поймал краба, который «выглядит точь-в-точь как Трамп».
 
