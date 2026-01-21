Позировавшие на туше кита пьяные рыбаки разозлили сеть

Позировавшие на туше кита пьяные рыбаки разозлили соцсети, пишет NDTV.

Точное место и время съемки неизвестны. Пользователь, опубликовавший запись, утверждает, что участники инцидента были пьяны. Видео быстро стало вирусным и вызвало резкую реакцию со стороны защитников дикой природы и пользователей соцсетей.

Многие сочли поведение мужчин неуважительным и опасным, указывая на биологические риски, связанные с контактом с тушами крупных морских животных. В то же время часть пользователей усомнилась в подлинности записи, заявив, что кадры выглядят постановочными или нереалистичными.

Комментаторы назвали произошедшее безрассудным и недопустимым. Некоторые напоминали, что разлагающиеся киты могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека, включая риск заражения и внезапных выбросов газов внутри туши.

