В Новосибирске рухнула кровля торгового центра, есть пострадавшие

В Новосибирске при обрушении крыши ТЦ пострадали два человека

В Первомайском районе Новосибирска обрушилась кровля торгового центра, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По информации властей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы.

В мэрии уточнили, что экстренные службы продолжают обследовать здание и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Этим утром в Тосненском районе Ленинградской области произошел пожар в ангаре площадью 1,7 тыс. кв. м. По данным МЧС, возгорание зафиксировали по адресу: город Тельмана, улица Краснодарская, дом 3А. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что горит одноэтажный металлический ангар.

Поначалу площадь пожара составила около 1 тыс. кв. м. Позже возгорание локализован на площади 1700 «квадратов». Для ликвидации привлекли 60 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Ранее Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Адыгее.