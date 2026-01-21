Размер шрифта
В Кремле оценили заявление Трампа о создании нового американского оружия

Песков: предстоит узнать, что имеет в виду Трамп, говоря о новом оружии
Reuters/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские разработчики создали новое сильное оружие.

«У нас есть соответствующие службы, задача которых — сбор информации на этот счет. Они выполняют свою работу. Предстоит получить разъяснения, что имеет в виду президент США», — сказал представитель Кремля.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что Соединенные Штаты располагают видами вооружения, о существовании которых неизвестно остальному миру.

Глава Белого дома сделал это заявление, комментируя предположение журналиста о возможном применении звукового оружия в ходе военной операции в Венесуэле. По словам Трампа, у США есть секретные и «удивительные» разработки, о которых, как он выразился, лучше не распространяться публично.

При этом президент не стал раскрывать каких-либо подробностей об упомянутых вооружениях.

Ранее в Госдуме иронично ответили на слова Трампа о секретном оружии у США.

