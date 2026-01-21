Размер шрифта
«Загорелись волосы»: дочь Дмитрия Маликова едва не пострадала в день рождения

steshamalikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания, которая 13 февраля 2026 года отпразднует 26-летие, поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивным роликом с прошлого дня рождения.

В ролике Маликова задувала свечи на большом праздничном торте, но из-за неосторожного движения у нее внезапно вспыхнули волосы. Кто-то из присутствующих оперативно стряхнул пламя с локонов Маликовой — и в результате инцидента девушка не получила травм.

«Один из самых клевых вечеров за этот год. А то, что загорелись волосы, я решила считать знаком. Огонь — значит, путь открыт. Жизнь сказала: «Давай по-крупному»», — подписала дочь певца.

Стефания Маликова является дипломированным журналистом-международником, она окончила МГИМО в 2021 году, но по специальности не работает. В 2020 году Маликова объявила о запуске своего бренда одежды — DressByStesha, а через два года открыла бутик в центре Москвы, осуществив «самую большую мечту».

В ноябре прошлого года дочь певца заподозрили в анорексии. Причиной стал ролик, снятый во время тренировки девушки. На видео у Маликовой отчетливо выделялись накачанные мышцы рук и пресса.

Ранее сообщалось, что 38‑летний криптомиллионер стал новым поклонником Алсу. 

