Президент Египта принял приглашение войти в «Совет мира»

Ас-Сиси принял приглашение Трампа войти в состав «Совета мира» по Газе
Egyptian President Office apaim/Global Look Press

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси принял приглашение президент США Дональда Трампа войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Египта.

«Египет приветствует этот шаг и объявляет о своем согласии присоединиться к организации», — говорится в сообщении.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован.

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.

