Стала известна личность предполагаемого убийцы 14-летней девочки в Коми

Стала известна личность мужчины, который расправился со школьницей в Коми, передает Telegram-канал «112».

По предварительным данным, это 37-летний Алексей Левковский из Инты. Недавно он переехал в новый дом и стал конфликтовать с соседями — семьей 14-летней Юлии Родиной.

На мужчину жаловались из-за громкой музыки и шумного поведения, и в конце концов его привлекли к административной ответственности. После этого Левковский решил отомстить соседям и убил их дочь.

Несколько дней назад стало известно о пропаже Юлии, она ушла из дома и не вернулась. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти другому человеку.

Накануне тело несовершеннолетней нашли в нежилой квартире подъезда, где проживала ее семья. Следователи ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу. Специалисты ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее свердловчанин убил 11-летнюю девочку, а его родственники помогли ему избавиться от тела.