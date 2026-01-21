В Кремле рассказали, когда состоятся российско-палестинские переговоры

Президент России Владимир Путин встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом завтра, 22 января. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я могу подтвердить, действительно в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас. И завтра состоятся российско-палестинские переговоры», — сказал он журналистам.

До этого Песков заявил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее сообщалось, что Палестина поддержала резолюцию СБ ООН по Газе.