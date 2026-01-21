В Кремле рассказали, когда стоит ждать встречи Путина с представителями США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопрос, стоит ли ждать встречи президента РФ Владимира Путина и представителей США на текущей неделе.

По его словам, пресс-служба российского президента сообщит, когда встреча состоится.

14 января агентство Bloomberg сообщало, что Уиткофф и Кушнер планируют в январе приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что диалог между Россией и США по теме урегулирования украинского конфликта продолжается.

Источники заявили, что встреча может состояться в этом месяце, но предупредили, что планы еще не окончательно утверждены и сроки могут быть сдвинуты из-за событий в Иране.

Позже Киевский международный институт социологии привел результаты опроса, согласно которым 69% опрошенных украинцев не верят в то, что текущие переговоры приведут к устойчивому миру на Украине. В обратном убеждены 26% респондентов, а 5% не смогли определиться со своим мнением.

Ранее СМИ сообщили о возможных переговорах Трампа с Фон дер Ляйен по Украине.