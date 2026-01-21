Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Политика

Появились подробности «плана процветания» Украины

Украина и США согласовали «план процветания» на рабочем уровне
Gleb Garanich/Reuters

Вашингтоном и Киевом был согласован «план процветания» Украины на рабочем уровне. Подробности документа раскрыл украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в ходе панельной дискуссии в украинском доме в швейцарском Давосе, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«Самый большой вызов для всех нас заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между Европейским союзом, Соединенными Штатами и нами», — сказал он.

Качка отметил, что открытым остается вопрос об окончательной сумме соглашения. В Киеве, по словам украинского чиновника, рассчитывают на $500 млрд, хотя сам документ предполагает выделения $800 млрд.

Накануне газета Financial Times сообщила, что объявление о заключении плана по восстановлению Украины на $800 млрд отложили из-за разногласий США и Евросоюза по поводу Гренландии.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672889_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как перестать работать по пятницам так, чтобы вас не уволили. Есть один способ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+