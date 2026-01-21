Появились подробности «плана процветания» Украины

Вашингтоном и Киевом был согласован «план процветания» Украины на рабочем уровне. Подробности документа раскрыл украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Тарас Качка в ходе панельной дискуссии в украинском доме в швейцарском Давосе, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

«Самый большой вызов для всех нас заключается в том, что этот документ, который мы подпишем, обяжет нас к совместной работе между Европейским союзом, Соединенными Штатами и нами», — сказал он.

Качка отметил, что открытым остается вопрос об окончательной сумме соглашения. В Киеве, по словам украинского чиновника, рассчитывают на $500 млрд, хотя сам документ предполагает выделения $800 млрд.

Накануне газета Financial Times сообщила, что объявление о заключении плана по восстановлению Украины на $800 млрд отложили из-за разногласий США и Евросоюза по поводу Гренландии.

Ранее в Раде заявили о невозможности восстановить энергетическую инфраструктуру Украины.