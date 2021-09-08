Из-под завалов жилого дома в Ногинске достали тело третьего погибшего

Тело третьего погибшего в результате взрыве газа в подмосковном Ногинске было извлечено из-под завалов, сообщает корреспондент ТАСС.

Ранее сообщалось о двух погибших. Позднее стало известно, что один из них был инструктором Центра подготовки космонавтов.

В экстренных службах также говорили, что под завалами взорвавшегося жилого дома могут находиться четверо взрослых и ребенок.

Взрыв произошел утром 8 сентября в панельном девятиэтажном доме в Ногинске. Обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах.

По данным СК РФ, от взрыва пострадали 17 человек. Шестеро человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, причиной инцидента стала утечка газа. Он при этом отмечал, что следственные органы сейчас разбираются, был ли это несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился выплатить семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн рублей компенсации, получившим ранения — от 100 до 500 тыс. рублей (в зависимости от степени их тяжести), а жителям пострадавших квартир выплатят «экстренную социальную» помощь в размере 30 тыс. рублей на человека. Проживающие в одиночку получат по 50 тыс. рублей.