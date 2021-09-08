Свердловские заключенные в костюмах ромашек записали мотивационный ролик

В Свердловской области заключенные из ИК-5 ГУ ФСИН совместно с психологами выпустили «жизнеутверждающий ролик»: двое мужчин в костюмах ромашек рассуждают о депрессии, мотивации к жизни и суициде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Ролик начинается с диалога веселого и грустного цветка. «Жизнь прекрасна! Жизнь фигня… Надо жить! Хочу завять», — говорят «ромашки».

После этого осужденный, который выступает в роли грустного цветка, жалуется на проблемы в жизни и говорит, что хочет покончить с собой. Второй же предлагает ему обратиться за помощью к специалисту, подчеркивая, что суицид — это не выход.

В итоге, печальная «ромашка» переосмысливает свою жизнь. «Жизнь — не фигня, она прекрасна!» — заканчивают они хором.

«Данный ролик создан для трансляции по кабельному телевидению, а также для использования в групповой работе с осужденными, в рамках профилактики деструктивного поведения», — говорится в сообщении ГУ ФСИН по Свердловской области.