Общество

На западе Москвы электробус врезался в иномарку, есть пострадавшие

360.ru: два человека пострадали в Москве из-за столкновения электробуса и Skoda
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Москве на дороге по Кутузовскому проспекту произошло ДТП – электробус столкнулся с автомобилем Skoda. Два человека пострадали, на месте ведутся работы по спасению, передает 360.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Уточняется, что электробус следовал по маршруту №231, однако в момент аварии пассажиров в нем не было. Есть как пострадавшие – это двое взрослых, так и зажатые, проводится деблокация, сообщил источник. Он также добавил, что из-за ДТП на проспекте временно перекрыли три полосы движения.

Напомним, на днях два рейсовых транспорта столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве – автобус 591-го маршрута въехал в заднюю часть электробуса. В результате аварии лобовое стекло и передние фары автобуса оказались разбиты. У обоих транспортных средств повреждены кузова.

Ранее в Москве пострадали пять человек при столкновении электробуса и трамвая.

