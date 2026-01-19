Женщина совращала подростков на вечеринках, а затем преследовала и запугивала их

В США судят женщину, которая устраивала вечеринки для подростков, где соблазняла их. О новых подробностях дела сообщает The Sun.

На прошлой неделе возобновился судебный процесс над 50-летней Шеннон О'Коннор из калифорнийского города Лос-Гатос. В октябре 2020 года женщину обвинили в организации вечеринок для несовершеннолетних и принуждении старшеклассников к сексуальным действиям.

Сама О'Коннор заявила о невиновности по 63 пунктам обвинения, включая предоставление алкоголя несовершеннолетним и растление малолетних, но суд приступил к допросу свидетелей.

Одна из жертв описала, как, будучи несовершеннолетней, она злоупотребляла алкоголем в доме О'Коннор и встречалась с ее сыном, а затем попыталась разорвать отношения. Однако женщина стала преследовать ее и сыпать угрозами.

«Сбежать от ее сына было проще, чем от нее», — отмечает пострадавшая.

Установлено, что О'Коннор приглашала подростков к себе, поила их виски и водкой, после чего заставляла заниматься сексом и наблюдала за половыми актами ради собственного удовольствия.

Женщину арестовали после инцидента на одной из вечеринок, когда пьяный юноша упал, потерял сознание и у него пошла кровь из головы, а О'Коннор не стала обращаться за медицинской помощью. Теперь она содержится под стражей без права на залог с момента ареста.

