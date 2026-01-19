Размер шрифта
Мировые алкогиганты столкнулись с кризисом из-за перепроизводства

FT: мировые производители вынуждены снижать цены из-за нераспроданного спиртного
Shutterstock/FOTODOM

Ведущие мировые производители алкоголя Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown Forman и Rémy Cointreau вынуждены снижать цены на свою продукцию из-за нераспроданных запасов. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, стоимость суммарных запасов невостребованных алкогольных напитков пяти крупнейших мировых производителей оцениваются в $22 млрд, что стало самым высоким уровнем более чем за 10 лет.

Главной причиной авторы публикации называют ставку алкопроизводителей на резкое наращивание производства после пандемии коронавируса. Однако в начале 2020-х вслед за резким скачком потребления последовало снижение спроса на более крепкое и дорогое спиртное.

25 декабря первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии.

По мнению парламентариев, подобные эксперименты ставят под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности.

Депутаты считают, что для апробации онлайн-продажи алкоголя и табака нужно ввести экспериментальный правовой режим, а также обратили внимание, что информация о его введении отсутствует на сайте Минцифры.

Ранее в России раскрыли риски онлайн-продажи энергетиков и вин.

