На месте пожара в Подмосковье обнаружили тела убитых мужчин

112: двое мужчин были найдены мертвыми в доме после пожара в Подмосковье

Тела двух мужчин обнаружили в доме после пожара в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, их убили.

«Им нанесли несколько ножевых ранений, а затем подожгли. Одному мужчине было 45 лет, а второму 50 лет», — говорится в публикации.

Инцидент произошел в Дмитрове. В данный момент проводится проверка.

До этого в квартире пятиэтажного дома в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда. По данным МЧС, причиной возгорания, предварительно, стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры. Пожар потушили на площади 40 кв. м.

18 января сообщалось о пожаре на Татарской улице в Москве. Ранг пожара был повышен до второго, наблюдалось открытое горение. Для жильцов дома организовали комфортный временный пункт размещения.

Ранее в Лефортово произошел пожар из-за мусора в пятиэтажке.