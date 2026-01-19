На месте пожара в Подмосковье обнаружили тела убитых мужчин

Тела двух мужчин обнаружили в доме после пожара в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По предварительной информации, их убили.
«Им нанесли несколько ножевых ранений, а затем подожгли. Одному мужчине было 45 лет, а второму 50 лет», — говорится в публикации.
Инцидент произошел в Дмитрове. В данный момент проводится проверка.
До этого в квартире пятиэтажного дома в Чите произошел пожар из-за аккумулятора электровелосипеда. По данным МЧС, причиной возгорания, предварительно, стал аварийный режим работы аккумуляторной батареи от электровелосипеда, которая заряжалась в коридоре квартиры. Пожар потушили на площади 40 кв. м.
18 января сообщалось о пожаре на Татарской улице в Москве. Ранг пожара был повышен до второго, наблюдалось открытое горение. Для жильцов дома организовали комфортный временный пункт размещения.
Ранее в Лефортово произошел пожар из-за мусора в пятиэтажке.