Появилось видео с места крушения поездов в Испании

В сети появилась видеозапись с места крушения поездов в Испании 
В сети появилась видеозапись с места крушения поездов в Испании. Кадры опубликовал пользователь соцсети X с ником Carmen.

«Ситуация оказалась хуже, чем казалось из нашей машины», — говорится в публикации под видео.

По данным испанского агентства Europa Press, на момент публикации общее число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава. Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили. Из-за случившегося премьер-министр Испании Педро Санчес отменил все свои планы на 19 января.

Ранее министр транспорта Испании назвал странным сход двух поездов с рельсов.
 
