Дмитриев заявил о «быстрой капитуляции» ЕС

Дмитриев: Европа быстро капитулировала перед США
Алексей Дружинин/РИА Новости

Евросоюз, как и предсказывали, быстро капитулировал перед США. Об этом в соцсети Х написал спецпредставителя российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Быстрая капитуляция, как и предсказывалось», — отметил он.

Дмитриев также прикрепил к посту публикацию Сlash Report, в которой со ссылкой на дипломатов ЕС указывалось, что Евросоюз не планирует принимать какие-то меры против США из-за Гренландии.

18 января Дмитриев написал о том, что Европа уступит США в вопросе Гренландии, и Штаты получат остров. Он также допустил, что трансатлантическое единство после этого, возможно, будет восстановлено.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США контролировать Гренландию. Власти Гренландии рассказали о нежелании присоединяться к Штатам, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ответом на эти действия стала угроза Трампа ввести с 1 февраля 2026 года 10%-е пошлины против стран-участников миссии НАТО, а с 1 июня поднять их до 25%. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС сопротивляться угрозе введения пошлин и принять контрмеры. А председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила о намерении Европы защитить Гренландию.

Ранее в США назвали причину сдержанности Европы в отношениях с Трампом.

